Roma, nascondeva droga shaboo nelle caramelle per le feste dei filippini: arrestata pusher 37enne

Sabato 21 Ottobre 2017, 11:08 - Ultimo aggiornamento: 21-10-2017 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le dosi di shaboo perfettamente "incartate" e nascoste nelle confezioni di chewing gum, erano pronte ad animare le serate della comunità filippina a Roma. Ma qualcosa è andato storto per una 37enne delle Filippine, arrestata dai carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia Roma Parioli.I carabinieri, in servizio in abiti civili, la tenevano d'occhio, seguendo i suoi movimenti sospetti in piazza dei Cinquecento, mentre avvicinava i suoi connazionali. Quando l'hanno sorpresa a cedere alcune dosi di droga ad un connazionale, 35enne, l'hanno bloccata.Dopo aver trovato nelle sue tasche diverse dosi di shaboo, i carabinieri hanno deciso di perquisire anche la sua abitazione, dove hanno rinvenuto la grossa parte dello stupefacente: 350 dosi pronte alla vendita illecita, 400 euro e altre banconote. L'arrestata è stata portata in caserma e trattenuta in attesa del rito direttissimo.