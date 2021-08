Tivoli, si barrica in casa e si getta dal quinto piano cadendo su un vigile del fuoco

Un uomo che soffre di problemi psichici minacciava il suicidio e si è lanciato dal quinto piano di un palazzo finendo su un vigile del fuoco che in quel momento in strada stava allestendo il materasso gonfiabile. È accaduto stamattina alle 8 e 50 a Tivoli, vicino Roma. Quando ha sentito che i sanitari del 118, chiamati per sottoporlo a Tso, tentavano insieme ai poliziotti di forzare la porta d'ingresso, si è buttato dalla finestra colpendo il pompiere che era intervenuto per il soccorso. Entrambi sono stati portati in ospedale in codice rosso, il primo all'ospedale di Tivoli, il vigile del fuoco in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma. Non rischiano la vita. Sul posto c'è la polizia.

APPROFONDIMENTI ITALIA Addio Alessandro Oliva, morto dopo un volo di 100 metri in montagna CRONACA Isola Liri, cade dalla finestra di casa mentre pulisce i vetri: una... MONTESILVANO Ladri sorpresi in casa aggrediscono moglie e marito: presi a fucilate

Laura Ziliani, «è suo il cadavere ritrovato nel torrente». Dalle figlie indagate alla scarpa nel bosco: i nodi da sciogliere

Gabbiano si schianta su una ragazza sulla Spring Shot, la giostra che ti lancia in aria a 120 km/h: attimi di terrore, il video è virale

Simone Valli cade in un dirupo e muore a 18 anni. Era il suo primo giorno di lavoro come guardiacaccia