Roma, si lancia dalla finestra durante una perquisizione in casa: morto

Tragedia a Roma nell'ultimo giorno dell'anno. Nella giornata di ieri, un uomo è morto dopo essersi lanciato dalla finestra di casa durante una perquisizione da parte della polizia.

Leggi anche > Roma, botti di Capodanno: bimbo di 10 anni colpito agli occhi da un petardo. Altri 6 feriti

Il dramma si è consumato in un'abitazione del quartiere Aurelio, dove viveva l'uomo, fortemente indiziato di essere l'autore di una rapina. Gli agenti stavano controllando all'interno della casa, alla ricerca di prove, quando l'uomo ha aperto una finestra e si è lanciato nel vuoto, morendo praticamente sul colpo. Per ricostruire con esattezza quanto accaduto, sono già state avviate indagini in merito.