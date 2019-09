Roma, blitz contro spacciatori e vedette a Primavalle: 33 arresti

Ancora un blitz contro lo spaccio di droga a Roma. Dalle prime luci dell'alba è in corso l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di 31 persone, nonchè di una ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i minorenni di Roma nei confronti di 2 giovani. A eseguire le misure i carabinieri della compagnia Trastevere, in Roma e provincia di Latina, nell'ambito delle indagini guidate dalla Dda che hanno consentito di accertare l'esistenza di un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, composta da persone residenti o domiciliate nel quartiere romano di Primavalle in un'area di edilizia popolare. Nel corso delle indagini sono state già arrestate 22 persone in flagranza di reato.