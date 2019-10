Roma, blitz nella roccaforte dello spaccio a Tor Bella Monaca: 16 arresti, c'è anche parente del boss Moccia

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 08:46 - Ultimo aggiornamento: 23-10-2019 08:51

Dopo anni di complesse indagini, alle luci dell'alba, i Carabinieri del Gruppo di Frascati hanno dato esecuzione a una serie di ordinanze di custodia cautelare nei confronti diper spaccio di cocaina e detenzione illegale di armi da sparo clandestine. L'organizzazione criminale, composta tra gli altri dadivenuti maggiorenni durante le indagini, ha sede a Roma , nel quartiere di Tor Bella Monaca . È questo il bilancio dell'operazioneTutto nacque con una denuncia presentata da un uomo, vittima di continue estorsion i da parte di un criminale parente dell'ormai defunto boss di Tor Bella Monaca, detto Vincenzino, morto in carcere nel 2008. I successivi approfondimenti investigativi, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno fatto emergere che l'estorsore era anche parte integrante di un sodalizio criminale dedito allo spaccio di stupefacenti , costituito da malviventi residenti in zona, alcuni dei quali legati da vincoli di parentela, operante nella piazza di spaccio di via dell'Archeologia - luogo comunemente denominato, nel quartiere, «ferro di cavallo» - tristemente noto alla cronache giudiziarie in quanto divenuta nel tempo una vera e propria roccaforte dello spaccio.