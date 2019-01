Giovedì 10 Gennaio 2019, 09:53 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 10:04

Sparatoria a Roma, davanti un asilo nido del quartiere Magliana. Un uomo che aveva appena lasciato la figlia a scuola sarebbe stato raggiungo da tre colpi di pistola alla testa. È successo davanti all'asilo nido Mais e Girasole in via Castiglion Fibocchi. Testimoni alcune maestre e altri genitori.L'uomo, sulla trentina, era già noto alle forze dell'ordine: ora sarebbe in codice rosso al San Camillo. Le sue condizioni sono gravissime. Dopo aver lasciato la figlia all'asilo era appena risalito in macchina quando è stato affiancato da uno scooter con in sella due persone coperte da giubbotti neri e caschi integrali che gli hanno sparato tre colpi.