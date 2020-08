Roma, sparatoria per la droga alle case popolari di San Basilio, un uomo in fin di vita.

Ultimo aggiornamento: 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnali di una guerra criminale in atto per la ridefinizione della spartizione delle piazze di spaccio a San Basilio. Due colpi di pistola, uno in testa e l'altro all'addome hanno ridotto in fin di vita un quarantaduenne di origini macedoni, ieri sera poco dopo le 22. L'agguato è avvenuto inall'incrocio connel quartiere dial, considerata una delle piazze di spaccio più grandi ed organizzate d'. Il ferito è stato soccorso da due persone che lo hanno caricato in macchina e trasportato al, dove è stato ricoverato in rianimazione in prognosi riservata. L'uomo che ha alcuni precedenti per spaccio di droga, è arrivato in, dove due persone lo stavano aspettando, a bordo di un fuoristrada che avevano parcheggiato poco distante da dove è stato ferito. I due sicari sono poi fuggiti con uno scooter di grossa cilindrata. Due testimoni, ascoltati dai carabinieri per tutta la notte, hanno raccontato che i tre stavano discutendo animatamente sotto un lampione nel cortile del giardino, quando hanno sentito i due spari preceduti da alcune gridaSul posto non sono stati ritrovati i bossoli, particolare che fa pensare che è stato utilizzato un revolver. Tra le ipotesi investigative maggiormente battute daiquella del regolamento di conti, tra bande rivali, maturato nell'ambito nel narcotraffico di cocaina.Il fatto è avvenuto nel cosidettodello spaccio dove, secondo le inchieste dellaoperano iin, quello deie dei, dove i ragazzini poco più che dodicenni vengono impiegati come pusher e vedette dai capi delle organizzazioni criminali, che garantiscono giorno e notte la vendita di cocaina.