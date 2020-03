Roma, paura a Tor Bella Monaca: non rispettano alt e sparano contro la polizia, banditi in fuga

Sparatoria ieri sera all 'Eur . A bordo di una Gip non si sono fermati all'alt di una volante della polizia che stava facendo un posto di controllo ieri sera alle 21.45 in Via dell'Archeologia a Roma . Ne è scaturito un inseguimento nel corso del quale i banditi hanno esploso alcuni colpi di pistola. Subito dopo le due persone a bordo della Gip hanno abbandonato l'auto e sono fuggiti a piedi. Sono in corso le indagini.