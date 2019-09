Paura a Torpignattara. Stamane verso le 10, un individuo in sella ad una moto, ha sparato diversi colpi di pistola contro un portone di via della Marranella. Un'azione rapida in mezzo al traffico. L'individuo ha estratto una semiautomatica ed ha sparato in rapida successione 4 colpi che hanno infranto il portone a vetri. Poi l'uomo armato ha fatto perdere le tracce. La polizia sul posto con diverse volanti. C'è da capire a chi era diretto il messaggio a colpi di pistola

Lunedì 2 Settembre 2019, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2019 12:13

