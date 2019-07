Non accetta di essere stato lasciato, pubblica foto della ex nuda e messaggi con la pistola

Non accetta di essere stato lasciato e pubblica foto dell'ex nuda e immagini di una pistola con messaggi di minacce. La giovane donna, una 22enne romana, nel dicembre scorso aveva trovato il coraggio di mettere la parola fine alla relazione sentimentale con il suo convivente e di denunciare ai carabinieri della stazione Roma Macao le numerose aggressioni, sia verbali che fisiche, che subiva quotidianamente. Era riuscita a scappare dalle grinfie dell'ex violento e tornare a vivere a casa dai suoi genitori nel Centro di Roma. L'uomo, un 23enne di Cerveteri, dopo le numerose denunce della ex, è stato prima sottoposto ad un'ordinanza di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna che lui ha ignorato, violandolo, sin da subito e presentandosi sotto lo stabile dove la 21enne si era trasferita. I carabinieri hanno chiesto e ottenuto un'ordinanza di aggravamento con obbligo di dimora nel comune di Cerveteri, fino agli arresti domiciliari, viste le continue trasgressioni da parte dell'uomo.

Ma ieri mattina la vittima ha scoperto che il suo ex convivente aveva pubblicato sul profilo social alcune foto all'interno di

storie

, contenuti che restano visibili online per 24 ore, che la ritraevano nuda e altre con immagini di una pistola riportanti messaggi di minacce nei suoi confronti. La 22enne è tornata dai carabinieri per l'ennesima denuncia. I militari, con l'ausilio dei colleghi della stazione Campo di Mare, hanno fatto scattare una perquisizione a casa dell'uomo a Cerveteri, trovando e sequestrando una riproduzione di una pistola Beretta, modello 92, usata per minacciare la donna, numerose foto e video ritraenti la giovane vittima nuda, salvate sullo smartphone dello stalker e una sciabola con punta acuminata, detenuta illegalmente. Il 23enne è stato denunciato per detenzione illegale di armi, atti persecutori e trattamento illecito di dati personali.

Lunedì 15 Luglio 2019, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 15:09

