Roma, minacce e intimidazioni ai vicini di casa: scatta il divieto di avvicinamento

Minacciavano moglie e marito quando uscivano sul pianerottolo di casa, quando andavano a prendere l'auto, un incubo che andava avanti da quasi otto anni, fino a quando il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e la vita della coppia e dei loro bimbi piccoli è cambiata. Destinatario del provvedimento restrittivo un 49enne romano: la polizia ha dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare non detentiva di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati da due coniugi e dai loro figli. Stessa misura anche nei confronti di un 20enne bulgaro che, da circa un anno, usava la sala hobby del 49enne.

Dalla denuncia sporta dai due coniugi, dalle annotazioni di polizia giudiziaria, dalla trascrizione dei file prodotti e dalla consulenza tecnica disposta, è emerso che la situazione andava avanti da tempo. Il 49enne, come ricostruito dalla polizia, ha ripetutamente insultato, minacciato di morte e aggredito verbalmente la coppia anche alla presenza dei figli minori. Comportamento simile a quello del 20enne bulgaro che, da circa un anno, usava la sala hobby tenendo la musica ad alto volume quasi per l'intera giornata e rivolgeva pesanti affermazioni nei confronti della bambina di tre anni della famiglia. Atteggiamenti che, spiega la polizia, erano dovuti «a questioni spesso futili e riconducibili a problematiche di vicinato» ed hanno creato in tutta la famiglia un senso di profondo timore tanto da indurli a non uscire di casa per sottrarsi alle angherie dell'uomo. Nei confronti dei due uomini è scattato quindi il divieto di avvicinamento: il 49enne romano è stato raggiunto dagli agenti nella sua abitazione, mentre il 20enne risulta irreperibile e sono in corso indagini per rintracciarlo.

Ultimo aggiornamento: 11:59

