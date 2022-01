Roma, stacca la lingua a morsi al compagno dopo una lite per gelosia: choc in un b&b di Trastevere

Vacanze romane da brivido e con finale pulp per una coppia di turisti del Belgio, lui professore universitario 40enne, lei 43enne, alloggiati in un B&b di Trastevere. Prima la cena in un locale del rione, “annaffiata” da abbondante vino rosso, poi il ritorno nell’appartamentino a ringhiera del caratteristico bed and breakfast ricavato in un complesso di ex case popolari, quindi l’incredibile epilogo: la coppia comincia a discutere...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati