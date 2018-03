Lunedì 19 Marzo 2018, 11:27 - Ultimo aggiornamento: 19-03-2018 11:51

Voleva farla finita lanciandosi da un ponte nel lagetto dell'Eur a Roma, ma un 31enne è stato salvato dai carabinieri. È accaduto la scorsa notte su via Cristoforo Colombo, all'altezza del ponte sul laghetto. Una pattuglia di carabinieri in transito della compagnia Eur ha visto un'auto ferma sul ciglio della strada con lo sportello lato passeggero aperto. I militari si sono fermati a controllare e hanno visto l'uomo avvicinarsi alla ringhiera. Così lo hanno convinto a desistere. A quanto ricostruito, il 31enne che lavora in un ristorante ultimamente stava attraversando un periodo difficile. Aveva poco prima mandato un sms di addio ad alcuni colleghi in cui chiedeva comprensione. È stato poi accompagnato in ospedale per gli accertamenti del caso.