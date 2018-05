Avrebbe tentato di strangolare il figlio di 16 anni nel sonno, ma è stato arrestato dalla polizia. È accaduto all'alba in un appartamento di via Linarolo in zona Ottavia, alla periferia di Roma. L'uomo, un 39enne polacco, è stato arrestato dalla polizia con le accuse di tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Il ragazzo, che non è in gravi condizioni, è stato giudicato guaribile in pochi giorni.

Venerdì 4 Maggio 2018, 14:31 - Ultimo aggiornamento: 04-05-2018 15:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA