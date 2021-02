Roma, tentato suicidio al liceo Tasso. «Oggi è la mia festa»: le ultime parole della studendessa

Truccata e con un maglione rosso: «un’eccezione», secondo i compagni e i professori abituati a vederla sempre “acqua e sapone” e in abiti scuri. Tanto che ai complimenti di un docente, per il muovo abbigliamento, avrebbe risposto: «Perché oggi è la mia festa». Ma non era il suo compleanno. E non c’era alcuna festa in programma. Forse era invece un indizio. Un impercettibile segnale che qualcosa nella vita della studentessa del Torquato Tasso, che la mattina del 26 gennaio ha tentato di lanciarsi nel vuoto dalla finestra di un bagno, non stava andando nella direzione giusta. Un gesto estremo, al momento senza alcuna spiegazione. Perché l’adolescente, con un ottimo profitto scolastico, fino a quellamattina non aveva dato alcun segnale d’allarme. A salvarla dal vuoto è stata una bidella. Durante un turno di controllo tra i locali e i bagni l’ha vista mentre si stava sporgendo dalla finestra. L’ha quindi stretta e messa in salvo. La macchina dei soccorsi si è cosìmessa in moto.

LE REAZIONI

All’amica che cercava di consolarla non ha dato alcuna spiegazione: «Piangeva e basta. Era disperata e inconsolabile. L’abbracciavo e le asciugavo le lacrime», ha raccontato l’amica. È stata quindi trasportata in ospedale: non ha riportato alcuna ferita ma è tutt’ora ricoverata e assistita da un equipe di psicologi e specialisti. Sconvolti per il drammatico episodio, su cui c’è la massima discrezione, i compagni: «Aspettiamo solo che torni a scuola. Le vogliamo bene ed è importante che lo sappia. Noi per lei ci saremo sempre e possiamo aiutarla a superare questo momento», hanno detto. I ragazzi inoltre sono stati a lungo ascoltati dai docenti e dal personale scolastico. L’adolescente era ben inserita nella classe e non aveva mai manifestato segni di disagio. Tutti gli amici l’hanno descritta come una ragazza «serena, tranquilla ma anche molto riservata».

