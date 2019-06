Roma, scuola chiusa per «problemi tecnici» e salta l'esame di terza media: chiamati i carabinieri

Mercoledì 12 Giugno 2019, 12:36 - Ultimo aggiornamento: 12-06-2019 16:07

Cancelli chiusi questa mattina alle 11 nella sede di largo Theodor Herzl dell'Istituto comprensivo Tullia Zevi, a Casal Palocco. Oltre cento ragazzini erano pronti ad affrontaredima sono rimasti all'esterno dell'edificio sotto il sole in attesa che qualcuno venisse ad aprire i cancelli. «Ho lasciato mia figlia - racconta una mamma - sono ripartita per accompagnare l'altro bambino, ma poco dopo sono stata chiamata al cellulare: "Mamma torna, oggi niente esame"».Le famiglie sono andate su tutte le furie: «E' inaccettabile!».Le famiglie, quindi, hanno chiamato i carabinieri che poco dopo sono intervenuti. «Ci hanno detto che per un problema tecnico mancavano i voti di ammissione - spiegano i rappresentanti di istituto - e senza voti non si può procedere con l'esame. Hanno parlato anche di "mancanza di materiale": mancavano dei timbri su alcuni fogli. Questa notte - aggiungono - sono uscite le pagelle, e i voti di ammissione non c'erano».«così come previsto dalla circolare del 20 maggio numero 232» e. Quattro ore di ritardo insomma tra caldo, caos, i militari nella scuola e i ragazzini scoraggiati lasciati fuori l'istituto. Molti genitori hanno dovuto prendere permessi a lavoro per tornare a prendere gli studenti. Dopo un po' gli insegnanti hanno affisso un foglio scritto a penna: «Gentili genitori e alunni, gli esami di Stato sono. La scuola tecnica si scusa per l'inconveniente dovuto a ragioni tecniche». L'Istituto, contattato dal Messaggero, conferma ildegli esami «per problemi tecnici».