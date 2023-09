Roma, torna il Premio Amicizia: Calcio Spettacolo di Solidarietà

Torna il Premio Amicizia, trofeo solidale ideato e promosso dal Dipartimento Nazionale Sport e Attività Sociali dell’Associazione Argos Forze di Poliziaper sostenere, attraverso il potente mezzo dello sport, tutte quelle realtà che sono attive per il bene comune e sociale, a favore dei più deboli e bisognosi di aiuti. La gara amichevole sarà disputata martedì 5 settembre 2023, ore 20.45, con ingresso libero, presso il Centro Sportivo Ciriaci, sito in via Aurelia Antica 529 – Roma e vedrà le due squadre in campo, la nazionale Argos Soccer Team Forze di Polizia e Nazionale Italiana Dottori “sfidarsi in amicizia” per richiamare le attenzioni, evidenziare e promuovere le attività dell’Associazione di Promozione Sociale Pontirei del Dialogo.

Per la squadra della Nazionale Argos Soccer Team Forze di Polizia esordio con il nuovo completo di gioco brandizzato dal nuovo sponsor Tecno Lab Energy.

La manifestazione sportiva ha ottenuto i prestigiosi patrocini del Coni Lazio, del Cni Fair Play e Usfti (United States Foreign Trade Institute), calcio d’inizio della gara da una straordinaria ospite d’eccezione, l’attrice Daniela Fazzolari, madrina dell’evento e testimonial in tanti eventi benefici della Nazionale Argos Soccer Team Forze di Polizia. Special Guest il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti Lazio Guido D'Ubaldo e l'ex calciatore giallorosso della Roma Fabio Petruzzi.

Non mancheranno altre sorprese e ospiti vip presenti per sostenere le nobili finalità dell’evento.