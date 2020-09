Roma, turista immerge i piedi nella fontana di piazza Venezia: multa di 300 euro

Una turista olandese di 27 anni è stata multata per aver immerso i piedi nella Fontana del Tirreno di piazza Venezia, a Roma. I carabinieri hanno sanzionato la ragazza con una multa di 300 euro. L'episodio è avvenuto ieri intorno alle 16. La donna era inizialmente appoggiata al bordo della fontana, salvo poi sfilarsi le scarpe per immergere i piedi in acqua. La turista, dopo essere stata multata dai carabinieri, si è giustificata dicendo di «non pensare che fosse così grave». La Fontana del Tirreno non ha subito alcun danno.

