Roma, due turisti americani lanciano un monopattino da Trinità dei Monti: denunciati

Due turisti stranieri sono stati denunciati a Roma per aver danneggiato la scalinata di Trinità dei Monti dopo aver lanciato un monopattino. L'episodio è avvenuto intorno nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, intorno alle 2.45.

I due turisti, statunitensi, sono un 29enne e una 28enne che i vigili urbani del I Gruppo Trevi, diretti da Donatella Scafati, hanno fermato subito dopo l'accaduto. Per i due è scattata una multa di 800 euro, il Daspo urbano e per la donna, che ha lanciato il monopattino di proposito, c'è anche una denuncia per danneggiamento a bene monumentale. L'esatto ammontare dei danni sarà stimato dagli accertamenti della Sovrintendenza Capitolina.

Ad ogni modo, i danni dovrebbero essere decisamente inferiori rispetto a quelli causati dal 37enne saudita che, meno di un mese fa, imboccò e percorse la scalinata di Trinità dei Monti a bordo di una Maserati a noleggio. Da quando sono state allentate le restrizioni ed è aumentato il flusso dei turisti, sembra davvero non esserci pace per una delle scalinate più iconiche e famose di tutto il mondo.