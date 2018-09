Roma, carambola tra auto: suv schiaccia una citycar. Due feriti

Domenica 2 Settembre 2018, 21:58 - Ultimo aggiornamento: 02-09-2018 22:21

Una carambola mai vista. Che ha coinvolto tre macchine trasformando la strada in un groviglio di lamiere. Una scena raccappricciante a cui hanno assistito molti passanti spaventati. E' accaduto intorno alle 20 all'incrocio tra via Licinio Stolone e via Pubblio Valerio al Tuscolano.Ancora da accertare la dinamica dello schianto a Roma che ha coinvolto una Fiat 600, una Dacia Duster e una Citroen C1. Il city suv alla fine ha schiacciato una delle piccole utilitarie. Da quanto si è appreso sarebbero almeno due le persone rimaste ferite e immediatamente trasportate all'ospedale.Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili urbani che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze per ricostruire l'accaduto.