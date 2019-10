Venerdì 4 Ottobre 2019, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 04-10-2019 12:53

Fasi drammatiche, concitate. Un poliziotto della sala operativa del 113 parla al telefono con un aspirante suicida. Il mestiere dell’agente, la sua sensibilità hanno l’effetto sperato. L’uomo che voleva gettarsi nel vuoto non ha più il tempo per farlo grazie all’arrivo dei soccorsi. Lui voleva farla finita gettandosi dal quarto piano di uno stabile al Tuscolano.E’ accaduto ieri. Un giovane chiama la sala operativa della Questura dicendo “Mi voglio buttare dal 4 piano” e poi abbassa il telefono. Un poliziotto lo ricontatta: si tratta dell’operatore radio che avvia con lui una conversazione, cercando di tranquillizzarlo e di farlo desistere dal gesto e inviandogli immediatamente i soccorsi presso l’indirizzo che l’aspirante suicida ha fornito. Una tragedia evitata grazie alla caparbietà del poliziotto che lo convince a rientrare in casa e a farsi assistere dagli agenti del commissariato Tuscolano, assieme a personale sanitario. L’uomo è salvo.