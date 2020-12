Roma, tenta di violentare due donne in dieci minuti: bloccato dai passanti

Tenta di violentare due donne in dieci minuti. Bloccato dai passanti. È successo nel giorno della vigilia di Natale, in zona Tuscolano. A chiamare i poliziotti sono stati alcuni testimoni che, sentite delle urla in strada, si sono affacciati alla finestra e hanno visto l'uomo, un italiano, aggredire le due vittime. Sul posto la pattuglia del VII Distretto San Giovanni, quella del commissariato Appio Nuovo e una della Sezione Volanti che hanno visto una donna a terra e dei passanti che trattenevano un ragazzo.

Inutile il tentativo del 28enne di fuggire: a incastrarlo anche il racconto della vittima, rincorsa dal ragazzo con i pantaloni abbassati, raggiunta, afferrata per i capelli e trascinata a terra per essere stuprata. Poco prima era toccato a un'altra donna, anche lei sentita dagli agenti, spinta e palpeggiata nelle parti intime dallo stesso ragazzo. Ledue donne, medicate sul posto dal personale del 118, sono state invitate a formalizzare la denuncia mentre il 28enne, già noto alle forze dell'ordine anche per precedenti specifici, è stato arrestato e portato a Rebibbia.

