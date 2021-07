Roma, vaso cade dal balcone e colpisce bambino di 6 anni: ferito a testa e collo

Ieri pomeriggio intorno alle 17:30 un bambino di sei anni si è ferito a causa di una caduta di un vaso da un'abitazione in via dei Carcereri, a Roma, circonvallazione Ostiense. Sul posto è stata inviata una volante della polizia ma il bambino era già stato portato all'ospedale Bambin Gesù in codice rosso. Appena arrivato in ospedale è stato passato in codice giallo perchè ha riportato soltanto un lieve taglio alla testa e al collo. Il vaso che ha provocato queste ferite era su uno scaffale, fissato bene al muro del balcone, di un'abitazione al quarto piano, ma è caduto a causa delle forti raffiche di vento che si sono verificate nella giornata di ieri. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia del commissariato Colombo.

