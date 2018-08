Velletri, bambina di un anno investita davanti all'asilo: è gravissima

Martedì 7 Agosto 2018, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 07-08-2018 17:27

Bimba di un anno investita da un'auto davanti all'asilo in provincia di Roma. E' successo questa mattina a Velletri, in via Del Marco Finlandese, una strada stretta e angusta. La piccola era con altri 10-12 bambini nell'asilo aperto tutto l'anno, è uscita con la maestra per giocare nel parco giochi di fronte, dove c'è anche il parcheggio e quando la bimba e la maestra stavano rientrando all'asilo è sopraggiunta una Bmw station wagon condotta da una mamma, che stava portando anche lei la figlia all'asilo: l'auto ha travolto la bambina proprio davanti al cancello della scuola, che d'estate fa anche da centro estivo.La bambina ha battuto la testa e ha perso molto sangue. E' stata portata con la stessa auto investitrice al pronto soccorso di Velletri, dove è stata intubata e trasferita al Bambino Gesù di Oma. E' ricovertata in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime.Sul posto sono intervenuti gli agenti della volante del commissariato di Velletri e la polizia stradale di Albano per le indagini.