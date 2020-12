Roma-Velletri, linea ferroviaria bloccata per un incidente mortale

Dopo un grave incidente ferroviario è interrotta da circa un'ora la linea ferroviaria Roma Velletri. Un uomo di mezza età è finito sotto al treno che andava in direzione Velletri, si ipotizza il suicidio. Sul posto la polizia ferroviaria di Ciampino.

È chiusa al momento anche la via dei Laghi con la polizia locale che sta deviando il traffico per permettere ai mezzi delle forze dell'ordine e di soccorso di intervenire sul posto . Ma per l'uomo finito sotto al treno forse si è lanciato sotto non c'è stato più nulla da fare è morto sul colpo.

