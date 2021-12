Roma, settecento vigili sono no vax. «Così servizi a rischio, mancano gli agenti»

Fra le truppe dei vigili romani c’è un battaglione di agenti No vax. Non sono pochi: quasi 700, secondo le stime dei sindacati. Da mercoledì il tampone non vale più: per lavorare bisogna essere vaccinati. O guariti dal Covid. Ecco perché nel Corpo della Municipale si registra una certa agitazione. L’Arvu (associazione romana vigili urbani) ieri sera ha scritto al Viminale, chiedendo al ministro Lamorgese di aprire «con urgenza» un tavolo per...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati