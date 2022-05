Roma, asfaltatrice sprofonda in una voragine di 5 metri nel quartiere Prati: nessun ferito

È sprofondato per cinque metri l'asfalto di via Pier Luigi Sagramoso, nel quartiere Prati. Sul posto i vigili del Fuoco stanno lavorando per mettere in sicurezza la strada. Intanto, da quanto è stato ricostruito, l'asfalto ha ceduto sotto il peso di una macchina asfaltatrice che stava eseguendo alcuni lavori per conto di una ditta.

Sono in corso anche gli accertamenti per la verifica delle tubature del gas sottostanti l'area interessata dall'incidente. Gli agenti della polizia Locale hanno predisposto la chiusura della strada per consentire gli interventi di messa in sicurezza.