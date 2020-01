Italiano ucciso in Romania da due 20enni, arrestata la moglie: ha pagato 500 euro l'omicidio

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio per il caso di un italiano, un cittadino romano, ucciso a calci e pugni in Romania. Si tratta di un uomo di 63 anni ucciso il 30 dicembre a calci, pugni e bastonate. Sono stati arrestati due ragazzi di 22 anni e la moglie della vittima, una romena di 32 anni. Secondo quanto ricostruito finora i due autori materiali dell'omicidio sarebbero stati ingaggiati dalla donna che aveva una relazione con uno dei ragazzi.

La somma corrisposta per il delitto sarebbe stata di 500 euro. Il fascicolo a piazzale Clodio per omicidio volontario aggravato in concorso è coordinato dal procuratore aggiunto Francesco Caporale e dal sostituto procuratore Eugenio Albamonte.

