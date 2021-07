Le rompono la carrozzina sul volo Ryanair, disabile bloccata in vacanza: «Mi hanno tagliato le gambe»

La carrozzina è stata danneggiata durante il volo Ryanair Bari - Cagliari e la passeggera è bloccata senza possibilità di muoversi. Per Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma affetta da atrofia muscolare spinale (Sma), la carrozzina è come una parte del corpo e senza non può muoversi.

La presidente di Famiglie Sma si trova lontano da casa, senza possibilità di muoversi e la sua vacanza è stata irrimediabilmente rovinata. «E' il mio peggiore...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati