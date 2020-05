Rosa Perrotta e le minacce sul web: «Più rigore contro gli anonimi per fermare i leoni da tastiera»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In periodo di pandemia sono tornate le scritte al veleno sui muri del tipo a morte., ma l'odio corre soprattutto sul web, attraverso i social, mezzo di comunicazione preferito dai cosiddetti leoni da tastiera che colpiscono vip e persone comuni, adulti ma anche giovanissimi. Una categoria, quella degli haters, ben nota agli influencers, ovvero personaggi seguiti da milioni di followers su Instagram come su Facebook e su Tik Tok, dove dettano tendenza in fatto di moda e lifestyle ma che diventano spesso vittime di minacce o insulti in rete., modella originaria di Pagani e influencer da quasi 2 milioni di seguaci, nota per le sue partecipazioni a programmi come Uomini e Donne e L'Isola dei Famosi, ha portato avanti negli anni la sua battaglia contro chi usa i social networks per offendere e denigrare.«Ehhh hai voglia! Mi ci imbatto tutti i giorni. Fa parte del pacchetto esposizione condivisione della propria vita, sia professionale che personale».«Diversi, gli attacchi toccano vari aspetti della mia vita, c'è chi critica il mio essere madre, o il mio essere compagna, e chi prende di mira l'aspetto fisico. Alcuni poi non resistono alla tentazione di mettersi in cattedra un po' su tutto: tuttologi improvvisati che si sentono in diritto di offenderti o criticarti mossi da una specie di spirito di contraddizione. Chi ti odia troverà sempre qualcosa da ridire su tutto. A me fanno spesso tenerezza, li immagino dietro le tastiere mentre feriscono gli altri e non mi sembra il massimo del successo nella vita».«Di solito lascio correre, ma se qualcuno spara a zero cattiverie per il solo gusto di ferire allora rispondo per le rime. Cerco di difendere non solo me stessa ma tutti coloro che sono vittime di odiatori, non è mai una difesa sterile o finalizzata a se stessa bensì cerco di lanciare dei messaggi contro questo fenomeno proprio in virtù del mio forte seguito».«Sì, mi sono rivolta alla polizia postale per indagare su un account specifico. Pubblicava calunnie e diffamazioni pesanti, gravi, false. Quando si tratta di account fake o pagine con nomi di fantasia diventa più difficile risalire alla identità».«Avendo trascorso tanto tempo sui social e causa la situazione di stress generale, molti hanno usato il web come valvola di sfogo, però io ho notato una diminuzione del fenomeno, dovuto forse alla gravità del periodo che stavamo attraversando. Una sorta di vogliamoci tutti più bene che i problemi sono altri. Più compassione e solidarietà».«In generale consiglio di considerare gli haters come una sorta di estimatori. Perché si nascondono dietro una tastiera ma dal vivo nessuno di loro avrebbe il coraggio di ripetere quelle stesse offese. Molto spesso ricorrono a queste forme di attacco per attirare l'attenzione. Ma io ho la forza e la maturità per capirlo, poi escludendo il mio caso mi rendo conto che spesso le vittime sono persone fragili e insicure e a loro dico: Nessuno ha il diritto di farti del male, nessuno. Agisci, non subire, denuncia».«Amo il mio lavoro e i miei followers mi dimostrano stima e affetto e dunque insieme al buono di questa situazione, vale la pena (nei limiti) anche sopportare qualche odiatore. Tuttavia in generale, chi scrive deve prendersi la responsabilità di quello che dice. Le parole feriscono, è inutile negarlo. Non trovo giusto che chiunque possa liberamente offendere o denigrare altre persone quindi sono dell'idea che sia opportuno intervenire con maggiore rigore per disciplinare il settore».