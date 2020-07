Muore annegato Rossano Cochis detto «Nanu», il fedelissimo di Vallanzasca

Il noto criminale Rossano Cochis, 73 anni, fedelissimo di Renato Vallanzasca è morto annegato ieri pomeriggio a Vieste, nel Foggiano. L'uomo, in vacanza sul Gargano, si era allontanato per una escursione a bordo di un gommone. A quanto si apprende Rossano Cochis si sarebbe tuffato in mare ma sarebbe stato colpito da un malore, probabilmente un infarto. Quando gli amici lo hanno ritrovato in acqua era già morto. L'uomo detto «Nanu» era stato condannato all'ergastolo ed aveva trascorso quasi quarant'anni in prigione. Attualmente era sottoposto alla libertà condizionale.



Ultimo aggiornamento: 11 July, 16:40

