«Fatti brutta o ti uccido», il meme della vergogna: nei social si scherza sui femminicidi

Non truccarti. Fatti brutta. Non aggiustarti i capelli. Non salutare nessun maschio...Mettiti una felpa felpa larga e un pantalone largo così non si vedranno le forme del tuo corpo. Fatti brutta o ti uccido.Non erano parole di, il ventottenne che ha strangolato la moglie ad Adria, provincia di Rovigo , non era il delirio di un uomo geloso. Quel dialogo da brividi su whatsapp lui lo aveva condiviso sulla sua pagina Facebook il 29 luglio scorso. Sotto due faccine che ridono. Ben 480 suoi amici hanno riso con lui degli ordini minacciosi da impartire a una donna, e se lei non obbedisce rischia la vita, alcuni lo avevano ricondiviso.Lo scambio di battute era un, rimbalzava sui social dal 2016. Ma Roberto l'ha uccisa per davvero Giulia Lazzari , le ha stretto le mani al collo perché non accettava di averla persa. Lei voleva separarsi, lui no.Fatti brutta per me, sparisci. Renditi invisibile. Annullati. Prima che sia io a farti sparire. Che non siano le parole di Roberto, la follia di uno solo, ma che si tratti un meme non fa paura. Fa orrore. C'è in giro tanta gente che ride di questo. Di un uomo che vuole annientare la sua donna. E le ordina di farsi brutta e parla di omicidio. Si scherza, in rete, di uomini che uccidono le donne. E si commenta con i sorrisi.