Incidenti in Polesine: 5 feriti e una giovane in ospedale dopo lo schianto contro l'albero

ROVIGO - Nella notte tra domenica e lunedì i vigili del fuoco di Rovigo sono intervenuti lungo la Ss 16, incrocio con via Roma, in località Canarin di Rovigo, per lo scontro tra due auto: 5 i feriti. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre i cinque feriti sono stati assistiti dal personale del Suem. Per due di loro è stato necessario il trasferimento in ambulanza in Pronto soccorso. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore con la rimozione dei mezzi da parte del soccorso stradale.

Oggi, lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti anche lungo la Sp 72, a Grignano Polesine di Rovigo, perchè un’auto era finita violentemente contro un albero: ferita la giovane conducente. Accorsi dal capoluogo, i pompieri hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto la conducente, che è stata stabilizzata dai sanitari del Suem e subito trasferita in ambulanza in ospedale. Sul posto la Polizia locale e la Polizia di Stato per i rilievi. Le operazioni di soccorso durate circa un’ora.