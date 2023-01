Ruba 20 moto in trasferta a Firenze, inseguito e preso dai carabinieri

Arrestato dai carabinieri in trasferta. I militari hanno eseguito nel Casertano una misura cautelare a carico di un 46enne con precedenti per reati contro il patrimonio, residente a Castel Volturno, indagato per il furto di 20 scooter Honda SH commessi a Firenze, Bagno a Ripoli e Scandicci, tra l'ottobre 2021 e il marzo 2022. L'attività d'indagine, sorta dall'analisi di diversi furti perpetrati nell'area dell'Oltrarno nel mese di ottobre 2021, ha permesso di identificare il malvivente che, secondo quanto ricostruito dalle indagini e in concorso con altri, che gli fornivano ausilio, arrivava a Firenze e dintorni, provenendo con un furgone da Castel Volturno, proprio per compiere i furti, per poter poi rientrare frettolosamente in Campania e rivendere i pezzi dei motocicli trafugati in territorio fiorentino.

Dalla visione e analisi di numerose telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, i carabinieri sono riusciti ad identificare il furgone utilizzato dal reo per giungere a Firenze e compiere i furti, ricostruendo poi a ritroso tutti i suoi movimenti e collegandoli con i furti perpetrati.