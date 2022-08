Rubano l'auto a The King: il pugile Alessandro Micheli offre una ricompensa a chi la ritrova

Nella nottata di ieri, sabato 27 agosto, il pugile ceccanese Alessandro Micheli è stato vittima di furto d'auto. Intorno alle 3.40, come raccontato via social del già campione italiano dei pesi superpiuma, «4 persone a volto coperto mi hanno rubato la macchina. Il modello è come questo (nella foto in alto, ndr), il colore anche, solamente che ha vetri oscurati e cerchi in lega neri».

Micheli, soprannominato The King, offre una ricompensa di 500 euro a chi la ritrova: «Faccio un appello, a chi l'ha presa, a chi l'ha vista o a chi potrà casualmente vederla, di contattarmi il prima possibile».

Il post del boxeur di Ceccano, nella scuderia intitolata al grande e compianto Domenico Tiberia, è stato nel frattempo condiviso da tanti amici e sostenitori.