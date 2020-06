Rubano uno scooter e si schiantano all'una di notte contro un muro: morti due ventenni

Incidente stradale mortale a Carbonera, alle porte di Treviso, questa notte. Uno scooter si è andato a schiantare contro un muretto, due persone hanno perso la vita. L'incidente è avvenuto in viale Brigata Marche, all'una circa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la sistemazione e messa in sicurezza dei luoghi, sul posto 118 e forze dell'ordine.

Chi sono le vittime

Il motorino rubato

Due le persone decedute nel terribile schianto, una fuoriuscita autonoma, della notte del 16 giugno 2020. Si tratterebbe di un cittadinodie di un altro, forse della stessa nazionalità.Secondo le primissime informazioni lo scooter sul quale viaggiavano i due sarebbe stato rubato poco prima dell'incidente.

