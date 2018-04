Colpo grosso a Roma, rubato dipinto del Sacro Cuore di Batoni nella Chiesa Nuova: è caccia ai ladri

Mercoledì 4 Aprile 2018, 12:51 - Ultimo aggiornamento: 04-04-2018 14:15

Colpo grosso stamattina a Roma. Attorno alle 9 del mattino è stata rubata una tela dal valore inestimabile custodita in Santa Maria in Vallicella, conosciuta dai romani detta tradizionalmente Chiesa Nuova, in Via del Governo Vecchio, 134. Il furto si è svolto in pieno centro, a due passi da una delle sedi della presidenza del Consiglio.La tela rubata è il Sacro Cuore, dell’artista settecentesco Pompeo Batoni.(foto Agenzia Toiati)I ladri, non ancora identificati, hanno lasciato la cornice della preziosa refurtiva. Del caso si stanno occupando i carabinieri del Nucleo Patrimonio artistico dell’Arma.All'interno della Chiesa è custodita la "Madonna Vallicelliana" dipinta da Pieter Paul Rubens.L'immagine del Sacro Cuore di Gesù dipinta da Pompeo Batoni, artista settecentesco già tendente al tendente al neoclassicismo, è molto diffusa tra i cattolici e fu dipinta nel 1767.