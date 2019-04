Ruby, Emilio Fede non va in carcere: accolta l'istanza della difesa

Venerdì 12 Aprile 2019, 15:30 - Ultimo aggiornamento: 12-04-2019 15:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ok alla sospensione dell', che non è automatico, è arrivato dal sostituto procuratore generale Bianca Bellucci, titolare del fascicolo. Dopo questa prima decisione sul futuro giudiziario dell'ex direttore, sarà la Sorveglianza a doversi pronunciare sulla richiesta di detenzione domiciliare. Solo quando la pena rimanente avrà raggiunto i 4 anni Fede potrà chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali.Per Nicole Minetti , invece, condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi, la pena sarà sospesa e potrà chiedere l'affidamento in prova.