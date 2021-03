Braccio della gru si stacca e cade sulla strada: muore runner di 51 anni

Era uscito per fare un po' di attività fisica all'aperto, ma la sua corsa si è trasformata in un dramma: un runner di 51 anni, originario della provincia di Roma, è morto dopo essere stato colpito dal braccio di una gru accidentalmente staccatosi da un mezzo pesante che stava attraversando la variante della statale 67, a Pontassieve (Firenze). Nonostante i tentativi di rianimazione operati dal personale sanitario del 118, l'uomo non ce l'ha fatta: sul posto sono arrivati anche la polizia municipale di Pontassieve e i carabinieri.

