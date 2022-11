Runner esce per l'allenamento, si sente male e muore: Francesco aveva 36 anni

Un runner di 36 anni, Francesco Agosta, originario di Taranto e residente di Pieve del Grappa in Veneto, è morto oggi pomeriggio poco dopo le 16 in allenamento a Possagno. Si è sentito male ed è stato soccorso: tutto inutile purtroppo. L'uomo si è accasciato a terra mentre stava percorrendo via Molinetto, all'altezza del civico 40, a pochi passi dall'osteria Roer.

I tentativi di rianimazione, durati un'ora, sono stati inutili. I primi a tentare di soccorrere il runner sono stati alcuni passanti che lo hanno visto a terra e hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Castelfranco Veneto. Il podista non aveva documenti con sè. Sul posto è arrivata anche la compagna del 36enne che lo ha identificato.