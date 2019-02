Sabrina Ferilli perseguitata dallo stalker: scatta il divieto di avvicinamento per un 68enne romano

LEGGI ANCHE Ferilli e lo stalker che la tormenta: l'attrice chiede aiuto L’ha seguita e perseguitata per 5 anni, con regali, lettere, appostamenti negli studi televisivi e addirittura sotto casa. Un corteggiamento non corrisposto che ha terrorizzato l’attrice Sabrina Ferilli.LEGGI ANCHE

Venerdì 22 Febbraio 2019

Ora, per queste attenzioni non gradite, un 68enne romano è stato sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento e di contatto con la persona offesa. L'uomo, che si chiama Carlo N., diceva «di agire per conto dei marziani e di entità superiori per assicurare la prosecuzione della razza».A fare scattare l’inchiesta, la denuncia dell’attrice, che la scorsa settimana è stata sentita dal procuratore aggiunto Maria Monteleone e dalla pm Daniela Cento negli uffici di piazzale Clodio. Dopo il racconto della Ferilli, su richiesta della Procura, il gip ha disposto la misura cautelare. La contestazione della procura è atti persecutori commessi a partire dal 2009. In un’occasione lui ha cercato di fermarla sotto casa afferrandola per un braccio. “Le inviava anche lettere dal contenuto delirante”, si legge nel capo di imputazione.