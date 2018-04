Ritrovata Sabrina, studentessa 18enne: era scomparsa da 13 giorni

Bolzano, papà scappa di casa con i figli: ha portato via borse e vestiti. La mamma denuncia

È stata ritrovata nella notte, 18 anni, studentessa di Piacenza che aveva fatto perdere le sue tracce dal pomeriggio del 9 aprile, quando non era rientrata a casa dopo aver sostenuto l'esame di guida: dopo 13 giorni, le ricerche hanno avuto un lieto fine.Nella notte una pattuglia dei carabinieri l'ha individuata alla stazione ferroviaria di Fidenza (Parma). Pare che poco prima avesse chiamato un parente che abita in zona, il quale ha subito avvertito il 112. La giovane ora si trova ricoverata in ospedale per accertamenti. Nei giorni scorsi i carabinieri avevano anche diffuso un appello e della vicenda si era occupata anche la trasmissione Chi l'ha visto?.