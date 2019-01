Domenica 27 Gennaio 2019, 21:11 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2019 21:12

Sono riprese nelle ultime ore le ricerche del Piper Malibu su cui viaggiava Emiliano Sala, il 28enne attaccante argentino scomparso dai radar lunedì sera mentre era in viaggio dalla Francia verso la Gran Bretagna. La nuova ricerca è un'iniziativa privata portata avanti dalla famiglia e dagli amici dell’attaccante, grazie a una raccolta fondi che ha superato già quota 230mila euro e alla quale hanno contribuito tanti calciatori.Nella lista dei presenti anche Kalidou Koulibaly, il centrale del Napoli che, secondo fonti molto vicine alla famiglia, avrebbe sovvenzionato la ricerca di Sala nelle prossime ore. Insieme a lui tanti nomi noti, da Higuain a Rabiot, da Messi a Mbappé, fino al Papu Gomez. Due navi sono già impegnate nelle operazioni nel Canale della Manica, mentre la famiglia spera di sensibilizzare le autorità predisposte ed altri calciatori, per raggiungere e superare in fretta quota 300mila euro.