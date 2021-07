Omicidio, violenza sessuale, furti: emergenza criminalità nel Salento, vertice con il prefetto

Un incontro urgente con il prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, per una valutazione sulla situazione in atto sotto il profilo dell'ordine pubblico e della criminalità nel Salento, in particolare a Lecce e a Gallipoli. A riportare l'allarme, in particolare, l'uccisione durante una rapina di un ex direttore di banca, Giovanni Caramuscio, 69 anni, di Monteroni, freddato con due colpi di pistola a Lequile, accanto alla moglie, dopo aver prelevato del denaro allo sportello bancomat. Prima di questo, gli episodi di violenza sessuale a Gallipoli e l'ennesimo consistente furto in appartamento nel capoluogo (in realtà un doppio colpo, essendo state svaligiate le ville adiacenti l'una all'altra di due fratelli avvocati). Promotori dell'iniziativa, alcuni parlamentari di Forza Italia.

APPROFONDIMENTI L'OMICIDIO Lequile, un fermo per l'omicidio al bancomat. La vittima ha... L'OMICIDIO AL BANCOMAT La moglie della vittima: «Ero con lui, è crollato sotto... LA VIOLENZA Ubriacate e abusate sessualmente: sotto accusa due giovani per le... IL COLPO Mega furto in casa di due fratelli: via con mezzo milione di euro

L'emergenza all'attenzione del ministro dell'Interno

“In Salento - scrive il parlamentare Mauro D'attis, commissario regionale del partito -, soprattutto in provincia di Lecce, negli ultimi giorni si registra una preoccupante escalation di fatti criminosi: rapine, stupri, un omicidio. È opportuno fare luce su quanto sta accadendo per poter mettere in campo una strategia di contrasto e far sentire forte la presenza dello Stato nel territorio ed è per questo che nei prossimi giorni contatteremo, con le colleghe Elvira Savino e Veronica Giannone ed il consigliere regionale Paride Mazzotta, il prefetto di Lecce. Dobbiamo avere un quadro preciso per avviare ogni iniziativa utile a ripristinare un clima di legalità e serenità nei cittadini, legittimamente preoccupati per gli ultimi fatti di cronaca. Il confronto con il prefetto sarà fondamentale anche per concordare i prossimi impegni: ovviamente, siamo pronti a richiedere, se necessario, un intervento del Ministro dell’Interno”.