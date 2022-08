Posto in spiaggia conteso nella baia di Torre dell'Orso: scoppia la rissa tra turisti napoletani. Un ferito alla testa. È questo il bilancio della rissa scoppiata questa mattina presso la spiaggia libera di Torre dell'Orso, marina di Melendugno. Nel tratto di spiaggia libera nei pressi del lido "Caraibi del Salento" pare che alcuni turisti avessero puntato lo stesso spazio di spiaggia su cui posare gli asciugamani per trascorrere una giornata al mare.

Rissa tra turisti: sul posto il 118

Ma nessuno dei due ha voluto cedere per primo, quindi dalle parole si è passati subito ai fatti con un uomo che si è scagliato contro l'altro turista. Nella colluttazione uno dei due ha riportato una ferita in testa, per la quale è stato richiesto il soccorso del 118. Sul luogo erano presenti i Carabinieri della Radiomobile di Lecce. Il ferito è stato trasportato in ospedale con l'ambulanza codice giallo.

