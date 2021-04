A Leuca terzo sbarco in poche ore: a bordo di un veliero 49 persone, 15 sono minori

Terzo sbarco in 24 ore nel Capo di Leuca. La scorsa notte, nelle acque di Morciano, sono infatti arrivati 49 migranti provenienti da Sri Lanka, Siria, Afghanistan e Bangladesh. Sono stati intercettati dalla Guardia di finanza su un veliero e condotti nel porto di Leuca. L'imbarcazione, lunga circa dieci metri, ospitava anche 15 minori. I migranti si trovano tutti in discrete condizioni di salute: stanchi, in ipotermia, sono stati soccorsi e rifocillati dai volontari della Croce Rossa intervenuti sul posto, insieme alla Caritas, che ha portato viveri e generi di conforto di ogni tipo.

I migranti sono stati poi trasferiti al centro di prima accoglienza per le verifiche di rito.