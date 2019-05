Venerdì 10 Maggio 2019, 13:28 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 13:50

Molti gestori delle librerie Feltrinelli hanno scritto ai dirigenti del gruppo per proporre: non vendiamo il libro di Adam vini dell’editore Altaforte, vicino a CasaPound. Risposta: i libri vanno venduti tutti. Che è anche un po’ la linea dei vari editori al Salone del libro. Da Fanucci a Lindau, in tanti in questa fiera dissentono infatti dall'espulsione della casa editrice Altaforte.Sergio Fanucci, editore di Philip Dick, Ezio Quarantelli di Lindau, lo storico e conduttore televisivo Alessandro Barbero, lo scrittore e divulgatore di storia Valerio Massimo Manfredi, la Rubettino editore che ha un grande stand in questi padiglioni (e tanti altri editori) dissentono dall’espulsione dalla piccola e sconosciuta casa editrice, l’Altaforte. Del resto nessuno mai, in questo immenso bailamme librario della fiera torinese, dove posizioni diversissime si sono sempre confrontate pacificamente da tempo immemorabile, è andata per esempio all’attacco dello stand delle edizioni di Ar, di Franco Freda negli anni passati.