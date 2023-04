Si tuffa e salva due ragazzini in mare: 35enne ​eroe muore annegato. Il corpo ritrovato dopo un giorno di ricerche

Si è tuffato in mare per salvare due ragazzini in difficoltà della corrente, ma dopo essere riuscito a farli tornare a riva, è stato lui stesso ad andare in difficoltà. Accade in Sicilia tra Siracusa e Avola: l'uomo, Vito Bugliarello, 35 anni, ha visto due minorenni cadere in mare dal ponte di Cassibile e si è lanciato in acqua per soccorrerli, ma mentre i due ragazzi sono riusciti a salvarsi, di lui si sono perse le tracce. Fino alla tragica notizia arrivata questo pomeriggio. L'uomo, originario di Floridia, in provincia di Siracusa, era disperso in mare da ieri.

Salva due ragazzini, 35enne muore annegato

Il corpo del 35enne eroe, disperso da ieri pomeriggio, è stato poi ritrovato oggi - domenica 23 aprile - intorno alle 14.50. Erano le 17 di ieri quando l'uomo si era tuffato in acqua dalla spiaggia del Gelsomineto, sulle coste di Avola, per portare in salvo i due giovani in difficoltà per la corrente: a rintracciare e a recuperare il corpo il nucleo sommozzatori, mandato questa mattina da Reggio Calabria per le ricerche.