Salvataggi, il ritorno al largo dell'Aquarius: addio Gibilterra, la bandiera è panamense

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 17 Settembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Aquarius, la nave delle ong Sos Mediterranée e di Medici senza Frontiere torna nuovamente a largo della Libia. Sarà l'unica nave umanitaria presente nel Mediterraneo. Da quasi un mese, dal 26 agosto scorso, in quel tratto di mare non ci sono più imbarcazioni delle organizzazioni non governative, un vuoto che non si verificava dal 2015. Partita dal porto di Marsiglia, l'Aquarius dovrebbe giungere nell'area di ricerca e soccorso entro domani. Concreta la possibilità di nuovi rimpalli tra i Paesi europei se l'imbarcazione delle ong dovesse recuperare altri naufraghi dopo la decisione del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, di non garantire più porti di sbarco italiani per le navi umanitarie.