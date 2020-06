Mondo di Mezzo, Buzzi e Gramazio tornano liberi per decorrenza dei termini

Tornano liberi, per decorrenza termini di custodia cautelare, Salvatore Buzzi e Luca Gramazio, due imputati eccellenti del procedimento Mondo di Mezzo. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Roma che ha disposto per il ras delle cooperative l'obbligo di dimora nel territorio capitolino. I due si trovavano agli arresti domiciliari.

Per loro è stato disposto il divieto di espatrio.

La settimana scorsa, sempre per decorrenza dei termini, era stato scarcerato Massimo Carminati dopo 5 anni e 7 mesi di carcere preventivo. Anche per lui la corte d'Appello ha disposto l'obbligo di dimora. Per Buzzi e Gramazio è stato imposto anche il divieto di espatrio. Nel provvedimento i giudici dichiarano «la perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari in relazione a tutti i capi di imputazione per i quali erano stati adottati per decorso dei relativi termini massimi di custodia cautelare».

Mondo di Mezzo, Buzzi a Radio Radicale: «Ho finanziato 'sti papponi e dopo arresto hanno detto "Roma liberata"»



«La Corte di Appello ha riconosciuto che sono scaduti i termini della custodia cautelare. Si avvia verso una soluzione positiva per quello che è rimasto di questo processo dopo che la Cassazione ha riconosciuto che non era mafia». A dirlo all'Adnkronos l'avvocato Alessandro Diddi che insieme a Piergerardo Santoro difende Salvatore Buzzi, tornato oggi libero insieme a Luca Gramazio dopo la decisione della Corte di Appello di Roma.



Ultimo aggiornamento: 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA